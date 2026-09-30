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Point.md logoPoint
30 Сентября 2026, 15:10
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В Кишиневе подростки нашли таблетки в старой аптечке и раздавали их сверстникам

Полиция Кишинева получила обращение от матери школьницы, которая обнаружила у дочери таблетку неизвестного происхождения.

В Кишиневе подростки нашли советские аптечки и раздавали психотропные таблетки сверстникам.
В Кишиневе подростки нашли советские аптечки и раздавали психотропные таблетки сверстникам.

В ходе предварительной проверки полицейские установили, что таблетка содержит вещество с психотропным действием. Несовершеннолетняя сообщила, что таблетку ей якобы передал одноклассник.

В рамках проверки были установлены четверо несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет, которые, предположительно, хранили и передавали одноклассникам подобные таблетки в целях развлечения, не зная об их составе и свойствах. Один из подростков добровольно передал медицинскую аптечку с тубами, в которых находились таблетки. Он заявил, что нашел ее в помещении, предназначенном для гражданской защиты. В ходе проверки, проведенной по месту его жительства, были обнаружены и другие медицинские аптечки с аналогичными препаратами.

В связи с этим полицейские провели масштабную проверку в нескольких убежищах, находящихся в ведении акционерного общества. Там были обнаружены 158 медицинских аптечек советского периода, предназначенных для оказания первой помощи в случае возможных радиологических происшествий.

Правоохранители выясняют законность хранения и использования этих медицинских аптечек, а также обстоятельства, при которых несовершеннолетние получили к ним доступ и завладели препаратами.

По данному факту начат уголовный процесс.

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