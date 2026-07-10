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unimedia.info logounimedia
10 Июля 2026, 11:13
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В Кишиневе машина полиции, сдавая назад, врезалась в Mercedes и уехала

Необычное ДТП произошло на одной из улиц Кишинева. Полицейский автомобиль, выполняя маневр задним ходом, врезался в припаркованный автомобиль Mercedes.

В Кишиневе машина полиции, сдавая назад, врезалась в Mercedes и уехала.
В Кишиневе машина полиции, сдавая назад, врезалась в Mercedes и уехала.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как служебная машина полиции, пытаясь припарковаться задним ходом, задевает Mercedes, пишет unimedia.info

После этого полицейский экипаж оставил попытки припарковаться и уехал.

Полиция пока не прокомментировала инцидент.

Источник
unimedia.info logounimedia
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