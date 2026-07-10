В Кишиневе машина полиции, сдавая назад, врезалась в Mercedes и уехала

Необычное ДТП произошло на одной из улиц Кишинева. Полицейский автомобиль, выполняя маневр задним ходом, врезался в припаркованный автомобиль Mercedes.

В Кишиневе машина полиции, сдавая назад, врезалась в Mercedes и уехала.