10 Июля 2026, 11:13
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В Кишиневе машина полиции, сдавая назад, врезалась в Mercedes и уехала
Необычное ДТП произошло на одной из улиц Кишинева. Полицейский автомобиль, выполняя маневр задним ходом, врезался в припаркованный автомобиль Mercedes.
Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как служебная машина полиции, пытаясь припарковаться задним ходом, задевает Mercedes, пишет unimedia.info
После этого полицейский экипаж оставил попытки припарковаться и уехал.
Полиция пока не прокомментировала инцидент.