В Кишиневе группа молодых людей избила 19-летнего студента.

Молодой человек гулял с 16-летней знакомой возле студенческих общежитий, когда на него напала группа молодых людей из окружения девушки. Полиция задержала шестерых подозреваемых.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 24 сентября. Группа молодых людей жестоко избила 19-летнего студента одного из учебных заведений Кишинева.

По предварительным данным, молодой человек гулял вместе со своей 16-летней знакомой. Возле студенческих общежитий они встретили пятерых молодых людей из окружения девушки.

В какой-то момент по пока не установленным причинам молодые люди якобы начали избивать студента, после чего совершили в отношении него унизительные действия, оскорбляющие его достоинство.

После поступления сообщения полицейские начали устанавливать все обстоятельства произошедшего. Вскоре правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемых и задержали их для документирования.

Четверо несовершеннолетних, в том числе 16-летняя девушка, были задержаны на 24 часа. Еще двое совершеннолетних молодых людей задержаны на 72 часа в соответствии с законодательством.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.