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politia.md logopolitia
25 Сентября 2026, 12:24
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В Кишиневе группа молодых людей избила 19-летнего студента

Молодой человек гулял с 16-летней знакомой возле студенческих общежитий, когда на него напала группа молодых людей из окружения девушки. Полиция задержала шестерых подозреваемых.

В Кишиневе группа молодых людей избила 19-летнего студента.
В Кишиневе группа молодых людей избила 19-летнего студента.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 24 сентября. Группа молодых людей жестоко избила 19-летнего студента одного из учебных заведений Кишинева.

По предварительным данным, молодой человек гулял вместе со своей 16-летней знакомой. Возле студенческих общежитий они встретили пятерых молодых людей из окружения девушки.

В какой-то момент по пока не установленным причинам молодые люди якобы начали избивать студента, после чего совершили в отношении него унизительные действия, оскорбляющие его достоинство.

После поступления сообщения полицейские начали устанавливать все обстоятельства произошедшего. Вскоре правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемых и задержали их для документирования.

Четверо несовершеннолетних, в том числе 16-летняя девушка, были задержаны на 24 часа. Еще двое совершеннолетних молодых людей задержаны на 72 часа в соответствии с законодательством.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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