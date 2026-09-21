21 Сентября 2026, 14:16
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Граждане Украины и Германии заставляли заниматься проституцией девушек из стран СНГ.
В Кишиневе граждане Украины и Германии заставляли заниматься проституцией девушек из стран СНГ
Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми совместно с полицейскими и прокурорами сектора Ботаника раскрыли деятельность группы, подозреваемой в организации и содействии занятию проституцией в Кишиневе.
По данным следствия, несколько молодых женщин из Украины, России, Бразилии, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы размещались в квартирах, предоставленных участниками группы.
В рамках расследования на территории Международного аэропорта Кишинева имени Е. Доги были задержаны на 72 часа два человека — гражданка Украины и гражданин Германии.
Расследование продолжается для установления всех лиц, причастных к деятельности группы.