В Кишиневе граждане Украины и Германии заставляли заниматься проституцией девушек из стран СНГ

Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми совместно с полицейскими и прокурорами сектора Ботаника раскрыли деятельность группы, подозреваемой в организации и содействии занятию проституцией в Кишиневе.

По данным следствия, несколько молодых женщин из Украины, России, Бразилии, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы размещались в квартирах, предоставленных участниками группы.

В рамках расследования на территории Международного аэропорта Кишинева имени Е. Доги были задержаны на 72 часа два человека — гражданка Украины и гражданин Германии.

Расследование продолжается для установления всех лиц, причастных к деятельности группы.