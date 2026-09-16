16 Сентября 2026, 18:32
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В Кишиневе две женщины за рулем не уступили дорогу пешеходу: полиция составила протоколы.
В Кишиневе две женщины за рулем не уступили дорогу пешеходу: полиция составила протоколы
Патрульные инспекторы установили личности двух женщин-водителей, которые попали на видеозапись, опубликованную в социальных сетях. На кадрах видно, как автомобилистки не предоставили законное преимущество пешеходу.
Инцидент произошёл сегодня утром, около 09:50, на улице Измаил в секторе Центр Кишинёва.
За рулём автомобиля KIA находилась 27-летняя женщина. Вторым автомобилем, марки Ford, управляла 35-летняя женщина.
В отношении обеих женщин полиция составила протоколы о правонарушении за непредоставление преимущества пешеходам.
В полиции напоминают, что пешеходы имеют преимущество при переходе дороги в установленном порядке. Водителей призывают соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательными вблизи пешеходных переходов.