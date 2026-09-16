В Кишиневе две женщины за рулем не уступили дорогу пешеходу: полиция составила протоколы

Патрульные инспекторы установили личности двух женщин-водителей, которые попали на видеозапись, опубликованную в социальных сетях. На кадрах видно, как автомобилистки не предоставили законное преимущество пешеходу.

В Кишиневе две женщины за рулем не уступили дорогу пешеходу: полиция составила протоколы.