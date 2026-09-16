theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
16 Сентября 2026, 18:32
8 330
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе две женщины за рулем не уступили дорогу пешеходу: полиция составила протоколы

Патрульные инспекторы установили личности двух женщин-водителей, которые попали на видеозапись, опубликованную в социальных сетях. На кадрах видно, как автомобилистки не предоставили законное преимущество пешеходу.

В Кишиневе две женщины за рулем не уступили дорогу пешеходу: полиция составила протоколы.
В Кишиневе две женщины за рулем не уступили дорогу пешеходу: полиция составила протоколы.

Инцидент произошёл сегодня утром, около 09:50, на улице Измаил в секторе Центр Кишинёва.

За рулём автомобиля KIA находилась 27-летняя женщина. Вторым автомобилем, марки Ford, управляла 35-летняя женщина.

В отношении обеих женщин полиция составила протоколы о правонарушении за непредоставление преимущества пешеходам.

В полиции напоминают, что пешеходы имеют преимущество при переходе дороги в установленном порядке. Водителей призывают соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательными вблизи пешеходных переходов.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте