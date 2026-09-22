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rupor.md logorupor
22 Сентября 2026, 14:24
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В Кишиневе директор фирмы попался на мошенничестве с землей на 2 млн леев

Директор кишиневской компании стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

В Кишиневе директор фирмы попался на мошенничестве с землей на 2 млн леев.
В Кишиневе директор фирмы попался на мошенничестве с землей на 2 млн леев.

По данным следствия, подозреваемый выдавал себя за уполномоченного администратора и предлагал предпринимателям поучаствовать в аукционе по продаже земельного участка в столице стоимостью около 7 млн леев. Под предлогом задатка и сборов за участие он забирал деньги себе, пишет rupor.md

На данный момент известно о нескольких пострадавших, а общий ущерб превышает 2 млн леев. Сегодня, 22 сентября, по месту жительства подозреваемого прошли обыски.

Мужчину задержали на 72 часа и поместили в изолятор.

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Источник
rupor.md logorupor
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