В Кишиневе директор фирмы попался на мошенничестве с землей на 2 млн леев.

Директор кишиневской компании стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

По данным следствия, подозреваемый выдавал себя за уполномоченного администратора и предлагал предпринимателям поучаствовать в аукционе по продаже земельного участка в столице стоимостью около 7 млн леев. Под предлогом задатка и сборов за участие он забирал деньги себе, пишет rupor.md

На данный момент известно о нескольких пострадавших, а общий ущерб превышает 2 млн леев. Сегодня, 22 сентября, по месту жительства подозреваемого прошли обыски.

Мужчину задержали на 72 часа и поместили в изолятор.