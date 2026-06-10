В Кишиневе бродячие собаки повредили припаркованный автомобиль

Животные оторвали и серьезно повредили передний бампер.

Обстоятельства произошедшего пока выясняются. Не исключено, что собак могли привлечь запахи, оставшиеся на автомобиле, либо другие внешние факторы.

Владельцу автомобиля предстоит оценить размер ущерба и провести ремонт поврежденного бампера.

Горожане регулярно сообщают о стаях собак во дворах и возле парковок.

Согласно статистике Национального агентства общественного здоровья, в первом квартале текущего года в Молдове было зафиксировано почти 840 случаев нападения животных на людей.

Особую тревогу специалистов вызывает тот факт, что наиболее уязвимой категорией пострадавших являются дети. В этом году зарегистрировано 133 случая нападения животных на детей — это заметно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда произошло 108 таких инцидентов.