22 Сентября 2026, 14:56
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В Кишиневе 38-летнего мужчину подозревают в организации наркопритона в квартире.
В Кишиневе 38-летнего мужчину подозревают в организации наркопритона в квартире
Полиция сектора Чеканы расследует уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который, предположительно, создал в своей квартире условия для употребления наркотиков.
В ходе расследования правоохранители установили, что мужчина, по версии следствия, пускал в квартиру нескольких человек и предоставлял им наркотические вещества для употребления.
Во время обыска полицейские обнаружили 19 пакетиков с веществом, предположительно являющимся синтетическим наркотиком, а также несколько самодельных приспособлений для его употребления. На момент проведения обыска в квартире находились еще два человека.
Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и выявления всех причастных лиц в соответствии с действующим законодательством.