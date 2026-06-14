В Кишиневе 17-летняя девушка борется за жизнь после падения с 4-го этажа общежития.

Инцидент произошел около 03:30, на улице Мунештская в столице, передает pulsmedia.md

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что пострадавшей является 17-летняя девушка, которая при пока неизвестных обстоятельствах, предположительно, упала с балкона 4-го этажа.

После удара о землю девушка получила множественные травмы и была доставлена в Институт матери и ребенка в тяжелом, но стабильном состоянии.

По данным источников, соседи по комнате в общежитии рассказали, что девушка находилась в состоянии стресса после ссоры с родителями и парнем, с которым она недавно рассталась.

Правоохранительные органы начали уголовное разбирательство по этому делу, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства произошедшего.