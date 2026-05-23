В Каларашском районе в озеро смыло несколько машин: одного человека до сих пор не нашли.

Из-за обильных осадков вода в местном озере вышла из берегов и затопила проезжую часть. Мощный поток смыл три машины, в которых находились пять человек, на середину образовавшегося разлива. Спасателям из Калараша, Унген и Кишинева удалось эвакуировать четверых пострадавших из двух автомобилей. Поиски пятого человека, находившегося в третьей машине, продолжались всю ночь и идут до сих пор, передает rupor.md

Всего за сутки сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) выезжали на вызовы 22 раза. В селах Гыржаука и Мындра подтоплено более 40 частных хозяйств. Команды спасателей провели 11 операций по откачке воды в Унгенском, Каларашском и Дубоссарском районах.

Помимо наводнений, экстренные службы устраняли последствия сильного ветра. Поваленные на дороги деревья убирали в Кишиневе, Кагульском, Криулянском, Фалештском районах и в Гагаузии. Власти продолжают ликвидировать последствия непогоды и призывают граждан в случае опасности звонить по номеру 112.



