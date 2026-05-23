theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
23 Мая 2026, 08:58
13 137
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Каларашском районе в озеро смыло несколько машин: одного человека до сих пор не нашли

Проливные дожди, прошедшие в Молдове 22 мая, привели к серьезным последствиям. Самый тяжелый инцидент произошел в селе Гыржаука Каларашского района, где разлив водоема снес с дороги три автомобиля с людьми.

В Каларашском районе в озеро смыло несколько машин: одного человека до сих пор не нашли.
В Каларашском районе в озеро смыло несколько машин: одного человека до сих пор не нашли.

Из-за обильных осадков вода в местном озере вышла из берегов и затопила проезжую часть. Мощный поток смыл три машины, в которых находились пять человек, на середину образовавшегося разлива. Спасателям из Калараша, Унген и Кишинева удалось эвакуировать четверых пострадавших из двух автомобилей. Поиски пятого человека, находившегося в третьей машине, продолжались всю ночь и идут до сих пор, передает rupor.md

Всего за сутки сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) выезжали на вызовы 22 раза. В селах Гыржаука и Мындра подтоплено более 40 частных хозяйств. Команды спасателей провели 11 операций по откачке воды в Унгенском, Каларашском и Дубоссарском районах.

Помимо наводнений, экстренные службы устраняли последствия сильного ветра. Поваленные на дороги деревья убирали в Кишиневе, Кагульском, Криулянском, Фалештском районах и в Гагаузии. Власти продолжают ликвидировать последствия непогоды и призывают граждан в случае опасности звонить по номеру 112.


Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте