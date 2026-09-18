В Калараше остановили BMW: у водителя нашли десятки пакетиков с белым веществом.

Полиция Калараша совместно с прокурорами Каларашского офиса прокуратуры остановила для проверки автомобиль BMW на трассе M5, недалеко от села Цибирика.

За рулём находился 19-летний молодой человек, а в качестве пассажира — 15-летний подросток. В ходе проверки правоохранители установили, что у водителя не было водительского удостоверения соответствующей категории, передает politia.md

Во время оформления материалов дела полицейские обратили внимание на подозрительное поведение 19-летнего молодого человека. В его рюкзаке обнаружили и изъяли 74 пакетика и один пакет большего размера с веществом белого цвета, предположительно, наркотическим.

Также были изъяты электронные весы, пакетики типа Zip-Lock, клейкая лента, две ложки, пневматический пистолет модели «Макаров», банковские карты и два мобильных телефона.

В ходе дальнейшего расследования один из подозреваемых указал полицейским на несколько тайников в муниципии Оргеев, откуда были изъяты ещё 50 аналогичных пакетиков.

Всего правоохранители изъяли около 150 граммов вещества белого цвета, которое будет направлено на экспертизу.

19-летнего молодого человека задержали на 72 часа, а несовершеннолетний находится под следствием на свободе.

Полиция продолжает следственные действия для установления всех обстоятельств дела и выявления других лиц, причастных к преступной деятельности.

Фигуранты дела считаются невиновными до вступления в силу окончательного решения суда.