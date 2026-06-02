2 Июня 2026, 18:12
5 760
В Кагуле пожар в частном доме тушили три пожарных расчёта

Во вторник, 2 июня, в Кагуле произошёл пожар в частном жилом доме на улице Константина Стамати.

В Кагуле пожар в частном доме тушили три пожарных расчёта.
В Кагуле пожар в частном доме тушили три пожарных расчёта.

Сообщение о возгорании поступило в службу 112 в 14:01, передает realitatea.md

На место происшествия были направлены три пожарно-спасательных расчёта. Прибывшие сотрудники установили, что огонь охватил крышу дома.

Для предотвращения возможного взрыва спасатели эвакуировали из опасной зоны два баллона — с газом и фреоном.

Пожар удалось локализовать в 14:36. На момент публикации информации сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжали работы по ликвидации возгорания.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.

realitatea.md
