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bani.md logobani
13 Сентября 2026, 14:45
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В Кагуле пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Пять вагонов грузового поезда, перевозившего щебень, сошли с рельсов в воскресенье, 13 сентября, на железнодорожном участке Кагул — Прут-2. Инцидент произошел около 12:20.

В Кагуле пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов.
В Кагуле пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

По данным ЖДМ, поезд №3082 состоял из 29 вагонов, пять из которых — полувагоны — сошли с рельсов, пишет bani.md

В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают специализированные бригады ЖДМ, которые занимаются подъемом сошедших с рельсов вагонов и восстановлением железнодорожной инфраструктуры.

На предприятии уточнили, что участок железной дороги, где произошел инцидент, не ремонтировался и не модернизировался с 1956 года. В настоящее время на этом участке начат капитальный ремонт, финансируемый из средств, выделенных правительством на восстановление железнодорожной инфраструктуры.

Причины и обстоятельства схода вагонов с рельсов предстоит установить специалистам в соответствии с действующими процедурами.

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Источник
bani.md logobani
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