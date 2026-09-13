В Кагуле пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Пять вагонов грузового поезда, перевозившего щебень, сошли с рельсов в воскресенье, 13 сентября, на железнодорожном участке Кагул — Прут-2. Инцидент произошел около 12:20.

По данным ЖДМ, поезд №3082 состоял из 29 вагонов, пять из которых — полувагоны — сошли с рельсов, пишет bani.md

В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают специализированные бригады ЖДМ, которые занимаются подъемом сошедших с рельсов вагонов и восстановлением железнодорожной инфраструктуры.

На предприятии уточнили, что участок железной дороги, где произошел инцидент, не ремонтировался и не модернизировался с 1956 года. В настоящее время на этом участке начат капитальный ремонт, финансируемый из средств, выделенных правительством на восстановление железнодорожной инфраструктуры.

Причины и обстоятельства схода вагонов с рельсов предстоит установить специалистам в соответствии с действующими процедурами.