В Кагульском районе найдены фрагменты дрона «Герань-2».

Полиция сообщает, что за пределами населенного пункта Вэлень в Кагульском районе были обнаружены многочисленные фрагменты беспилотного летательного аппарата.

По результатам предварительного осмотра найденных обломков, анализа конструктивных особенностей, использованных при изготовлении материалов, а также выявленных маркировок специалисты установили, что речь идет о беспилотнике типа «Герань-2».

Все обнаруженные фрагменты и другие имеющие значение объекты задокументированы и изъяты для проведения необходимых экспертиз.

Специалисты взрывотехнической службы полиции продолжают расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего.