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Point.md logoPoint
5 Августа 2026, 19:24
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В Кагульском районе найдены фрагменты дрона «Герань-2»

Полиция сообщает, что за пределами населенного пункта Вэлень в Кагульском районе были обнаружены многочисленные фрагменты беспилотного летательного аппарата.

В Кагульском районе найдены фрагменты дрона «Герань-2».
В Кагульском районе найдены фрагменты дрона «Герань-2».

По результатам предварительного осмотра найденных обломков, анализа конструктивных особенностей, использованных при изготовлении материалов, а также выявленных маркировок специалисты установили, что речь идет о беспилотнике типа «Герань-2».

Все обнаруженные фрагменты и другие имеющие значение объекты задокументированы и изъяты для проведения необходимых экспертиз.

Специалисты взрывотехнической службы полиции продолжают расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

В Кагульском районе найдены фрагменты дрона «Герань-2»

В Кагульском районе найдены фрагменты дрона «Герань-2»

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