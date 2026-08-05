5 Августа 2026, 19:24
1 526
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
В Кагульском районе найдены фрагменты дрона «Герань-2».
В Кагульском районе найдены фрагменты дрона «Герань-2»
Полиция сообщает, что за пределами населенного пункта Вэлень в Кагульском районе были обнаружены многочисленные фрагменты беспилотного летательного аппарата.
По результатам предварительного осмотра найденных обломков, анализа конструктивных особенностей, использованных при изготовлении материалов, а также выявленных маркировок специалисты установили, что речь идет о беспилотнике типа «Герань-2».
Все обнаруженные фрагменты и другие имеющие значение объекты задокументированы и изъяты для проведения необходимых экспертиз.
Специалисты взрывотехнической службы полиции продолжают расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего.