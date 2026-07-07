В Италии разыскивают преступников на машине с молдавскими номерами.

В итальянском городе Падуя полиция предотвратила кражу оборудования со стройплощадки новой трамвайной линии, которую пытались вывезти на авто с молдавскими номерами.

Как сообщает местная квестура, злоумышленники устроили ночную погоню с тараном патрульных машин, после чего бросили автомобиль и сумели скрыться пешком, передает rupor.md

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 6 июля 2026 года, около половины третьего утра. Один из местных жителей заметил, как трое неизвестных грузят рабочие инструменты со строительной площадки в универсал Volkswagen Golf, и немедленно вызвал полицию. Благодаря оперативному звонку дежурившие в этом районе экипажи полиции перехватили указанный автомобиль с молдавскими номерами прямо на выезде с объекта. Водитель проигнорировал требования остановиться, набрал скорость и попытался уйти от преследования, спровоцировав жесткую погоню по центральным улицам Падуи.

Пытаясь оторваться от преследования, беглецы начали на ходу выбрасывать из окон тяжелые предметы прямо в лобовое стекло ехавшей сзади патрульной машины. Среди брошенных вещей оказались угловая шлифовальная машина (болгарка) и кофемашина, которые они только что украли со стройки. Из-за этого полицейским приходилось на высокой скорости маневрировать, чтобы избежать удара. Погоня завершилась в городском квартале Арчелла на перекрестке улиц Аспетти и Туллио Ломбардо, где преследуемый автомобиль столкнулся со служебным автомобилем полиции. Сразу после этого трое сообщников выскочили из салона и скрылись в жилых кварталах.

В брошенной машине правоохранители обнаружили и вернули владельцам строительной компании всю похищенную технику, общая стоимость которой превышает 10 000 евро. На место происшествия были вызваны специалисты судебной полиции, которые сняли отпечатки пальцев и провели техническую экспертизу автомобиля для установления личностей преступников.

Кроме того, в ходе прочесывания соседних улиц оперативники нашли в живой изгороди многоквартирного дома два спрятанных огромных мачете с деревянными рукоятками и длиной лезвия 44 сантиметра. Расследованием инцидента и розыском беглецов сейчас занимается отряд Squadra Mobile Италии.