В Италии расследуют смерть гражданина Молдовы, найденного в угнанной машине.

Как сообщает итальянское издание Il Giorno со ссылкой на местных карабинеров, угнанный автомобиль случайно заметил прохожий, сообщает rupor.md

Прибывшие на место карабинеры выяснили, что машина числилась в угоне — ее украли у владельца в ту же ночь в соседнем городке Родано, расположенном примерно в пяти километрах от места аварии. Чтобы достать легковушку, которая упала в ров, понадобилась помощь пожарных и водолазов.

Погибшим оказался гражданин Молдовы, который ранее уже попадал в поле зрения итальянских правоохранительных органов за имущественные преступления и кражи. Эксперты установили, что в момент аварии мужчина был в перчатках. Поскольку в машине сработали все подушки безопасности, следствие предполагает, что водитель не справился с управлением, вылетел с дороги в ров и утонул. Сейчас карабинеры выясняют точное время смерти и проверяют, находился ли наш соотечественник в автомобиле один или с ним были сообщники.