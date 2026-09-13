В Италии гражданин Молдовы насмерть сбил велосипедистку и скрылся.

46-летняя жительница Италии погибла после того, как ее сбил фургон, когда она ехала на велосипеде недалеко от Виареджо.

Водитель продолжил движение, однако позднее его удалось установить по номерному знаку. По данным следствия, за рулем находился 37-летний гражданин Молдовы, которого задержали. Его подозревают в совершении смертельного ДТП и оставлении места аварии, сообщает rotalianul.com, передает unimedia.info

По данным La Nazione, погибшую звали Линда Мартинуччи, ей было 46 лет, она жила в Виареджо, провинция Лукка в Тоскане. Авария произошла около 03:00 в пятницу, 11 сентября 2026 года, в день рождения ее дочери.

Линда работала на обувной фабрике и возвращалась домой вместе со своим партнером после вечера, проведенного в районе Моло. Они ехали на велосипедах возле эстакады в направлении Вариньяно.

По предварительной версии, водитель фургона Opel попытался обогнать автомобиль, двигавшийся в том же направлении, и сбил женщину. После этого он продолжил движение, не остановившись.

Водитель обогнанного автомобиля вызвал экстренные службы. Он и партнер Линды стали свидетелями аварии и успели записать номер фургона. На место прибыли бригада скорой медицинской помощи и автомобиль организации Croce Verde. Линда умерла по дороге в больницу.

По номерному знаку карабинеры установили владельца фургона, который, по данным Rai News, не причастен к произошедшему. Он рассказал следователям, что предоставил автомобиль нескольким гражданам Молдовы, временно проживающим в Виареджо.

После допросов следователи установили, что за рулем предположительно находился 37-летний гражданин Молдовы. Прокурор Антонио Мариотти распорядился задержать его. Мужчину подозревают в совершении смертельного ДТП и оставлении места аварии. Его поместили в тюрьму Пистои из-за риска того, что он может скрыться от следствия.

Еще один 33-летний гражданин Молдовы, находившийся в фургоне, был привлечен к ответственности за неоказание помощи. Расследование обстоятельств аварии продолжается.