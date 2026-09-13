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unimedia.info logounimedia
13 Сентября 2026, 19:00
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В Италии гражданин Молдовы насмерть сбил велосипедистку и скрылся

46-летняя жительница Италии погибла после того, как ее сбил фургон, когда она ехала на велосипеде недалеко от Виареджо.

В Италии гражданин Молдовы насмерть сбил велосипедистку и скрылся.
В Италии гражданин Молдовы насмерть сбил велосипедистку и скрылся.

Водитель продолжил движение, однако позднее его удалось установить по номерному знаку. По данным следствия, за рулем находился 37-летний гражданин Молдовы, которого задержали. Его подозревают в совершении смертельного ДТП и оставлении места аварии, сообщает rotalianul.com, передает unimedia.info

По данным La Nazione, погибшую звали Линда Мартинуччи, ей было 46 лет, она жила в Виареджо, провинция Лукка в Тоскане. Авария произошла около 03:00 в пятницу, 11 сентября 2026 года, в день рождения ее дочери.

Линда работала на обувной фабрике и возвращалась домой вместе со своим партнером после вечера, проведенного в районе Моло. Они ехали на велосипедах возле эстакады в направлении Вариньяно.

По предварительной версии, водитель фургона Opel попытался обогнать автомобиль, двигавшийся в том же направлении, и сбил женщину. После этого он продолжил движение, не остановившись.

Водитель обогнанного автомобиля вызвал экстренные службы. Он и партнер Линды стали свидетелями аварии и успели записать номер фургона. На место прибыли бригада скорой медицинской помощи и автомобиль организации Croce Verde. Линда умерла по дороге в больницу.

По номерному знаку карабинеры установили владельца фургона, который, по данным Rai News, не причастен к произошедшему. Он рассказал следователям, что предоставил автомобиль нескольким гражданам Молдовы, временно проживающим в Виареджо.

После допросов следователи установили, что за рулем предположительно находился 37-летний гражданин Молдовы. Прокурор Антонио Мариотти распорядился задержать его. Мужчину подозревают в совершении смертельного ДТП и оставлении места аварии. Его поместили в тюрьму Пистои из-за риска того, что он может скрыться от следствия.

Еще один 33-летний гражданин Молдовы, находившийся в фургоне, был привлечен к ответственности за неоказание помощи. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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