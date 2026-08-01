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stiri.md logostiri
1 Августа 2026, 18:45
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В Ирландии насмерть сбили гражданина Молдовы, ехавшего на электросамокате

По информации представителей молдавской диаспоры в Ирландии, гражданин Молдовы погиб после того, как его сбил автомобиль.

В Ирландии насмерть сбили гражданина Молдовы, ехавшего на электросамокате.
В Ирландии насмерть сбили гражданина Молдовы, ехавшего на электросамокате.

Речь идет о молодом человеке, который занимался детейлингом автомобилей, пишет stiri.md

Молдаване, проживающие в Ирландии, сообщили в социальных сетях, что у погибшего не было родственников за границей, а его мать, оставшаяся в Молдове, тяжело больна. Его друзья также рассказали, что уже опознали тело.

Министерство иностранных дел Республики Молдова сообщило, что посольство страны в Дублине ожидает официального ответа от компетентных органов Ирландии относительно обстоятельств произошедшего и личности погибшего.

«До настоящего времени ни один гражданин не обращался в дипломатическую миссию за консульской помощью. Если будет подтверждено, что погибший являлся гражданином Республики Молдова, посольство окажет всю необходимую консульскую поддержку», — сообщили в МИД.


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Источник
stiri.md logostiri
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