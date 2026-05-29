В Глодянском районе обнаружили противоградовую ракету.

Объект нашли двое местных жителей, которые сразу позвонили в службу 112. Компетентные органы зарегистрировали случай и начали расследование. В полиции гражданам напомнили, что трогать или перемещать подозрительные предметы категорически запрещено, пишет rupor.md

Ранее в мае в Молдове уже произошло два взрыва противоградовых ракет, в результате которых пострадали три человека. Один из инцидентов случился в этом же селе Петруня — тогда из-за детонации снаряда были госпитализированы двое детей, 10 и 11 лет. Еще один 18-летний юноша получил травмы при взрыве части ракеты в Рышканском районе.