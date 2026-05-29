theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
29 Мая 2026, 13:55
5 415
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Глодянском районе обнаружили противоградовую ракету

Предмет, похожий на противоградовую ракету «Лоза», обнаружили 26 мая в селе Петруня Глодянского района. На место незамедлительно прибыли саперы Генерального инспектората полиции, которые изъяли опасный объект.

В Глодянском районе обнаружили противоградовую ракету.
В Глодянском районе обнаружили противоградовую ракету.

Объект нашли двое местных жителей, которые сразу позвонили в службу 112. Компетентные органы зарегистрировали случай и начали расследование. В полиции гражданам напомнили, что трогать или перемещать подозрительные предметы категорически запрещено, пишет rupor.md

Ранее в мае в Молдове уже произошло два взрыва противоградовых ракет, в результате которых пострадали три человека. Один из инцидентов случился в этом же селе Петруня — тогда из-за детонации снаряда были госпитализированы двое детей, 10 и 11 лет. Еще один 18-летний юноша получил травмы при взрыве части ракеты в Рышканском районе.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте