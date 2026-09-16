16 Сентября 2026, 14:07
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В Глодянах мужчина с топором угрожал врачам скорой помощи.
В Глодянах мужчина с топором угрожал врачам скорой помощи
Бригада скорой помощи подверглась словесной агрессии и угрозам убийством во время выезда в Глодянах. Инцидент произошел 17 июля 2026 года после того, как медики прибыли на вызов.
Во время оказания помощи члены медицинской бригады подвергались оскорблениям и угрозам со стороны человека с топором. Обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам, пишет tvn.md
Дело было передано в суд.