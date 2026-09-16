В Глодянах мужчина с топором угрожал врачам скорой помощи

Бригада скорой помощи подверглась словесной агрессии и угрозам убийством во время выезда в Глодянах. Инцидент произошел 17 июля 2026 года после того, как медики прибыли на вызов.

В Глодянах мужчина с топором угрожал врачам скорой помощи.