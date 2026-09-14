14 Сентября 2026, 13:54
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В Гагаузии два человека получили ожоги при взрыве газового баллона.
В Гагаузии два человека получили ожоги при взрыве газового баллона
Два человека получили ожоги в результате взрыва газового баллона. Несчастный случай произошел утром 14 сентября в селе Томай АТО Гагаузия.
По предварительным данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел из-за утечки газа из неисправного баллона, который находился в летней кухни. В результате были повреждены потолок, окно и входная дверь помещения площадью 15 квадратных метров. Пожара не произошло.
Пострадали 70-летняя хозяйка дома и ее 62-летний брат. Они получили ожоги I и II степени верхних конечностей и лица. Пострадавших доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи.
Все обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.