В Гагаузии два человека получили ожоги при взрыве газового баллона.

Два человека получили ожоги в результате взрыва газового баллона. Несчастный случай произошел утром 14 сентября в селе Томай АТО Гагаузия.

По предварительным данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел из-за утечки газа из неисправного баллона, который находился в летней кухни. В результате были повреждены потолок, окно и входная дверь помещения площадью 15 квадратных метров. Пожара не произошло.

Пострадали 70-летняя хозяйка дома и ее 62-летний брат. Они получили ожоги I и II степени верхних конечностей и лица. Пострадавших доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Все обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.