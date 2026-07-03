В Единцах мужчина упал на катамаране и умер после госпитализации.

Отец 38-летнего мужчины рассказал, как из-за действий медиков умер его сын.

Житель Единец Игорь Плешка опубликовал в социальных сетях эмоциональное обращение, в котором рассказал об обстоятельствах смерти своего 38-летнего сына. По словам мужчины, трагедия произошла после несчастного случая во время прогулки на катамаране, а причиной гибели стали ошибки и халатность медицинских работников.

Как утверждает отец погибшего, вечером 13 июня семья гуляла в парковой зоне Единец вместе с детьми. По просьбе внучек они решили покататься на катамаране. Во время посадки 38-летний Станислав поскользнулся на мокром полу и упал на торчащий металлический штырь, получив серьезную травму.

По словам Игоря Плешки, сначала пострадавшего доставили в районную больницу, где, как он утверждает, оформление документов заняло больше времени, чем оказание медицинской помощи. После осмотра хирург рекомендовал самостоятельно везти пациента в Институт скорой помощи в Кишиневе.

Отец рассказал, что сын самостоятельно дошел до приемного отделения столичной больницы. Там ему провели обследование и, по словам врачей, готовили к несложной операции. Однако перед хирургическим вмешательством медики решили провести колоноскопию без анестезии.

По утверждению родственников, во время процедуры мужчина потерял сознание. После этого его перевели в отделение реанимации, где он впал в кому. Спустя неделю, несмотря на усилия врачей, пациент скончался.

В своем обращении Игорь Плешка заявил, что считает произошедшее следствием халатности и некомпетентности медицинского персонала. Он отметил, что публикует историю не ради сочувствия, а чтобы, по его словам, предостеречь других людей.

На момент публикации официальных комментариев от Института скорой помощи, Министерства здравоохранения или правоохранительных органов по поводу изложенных родственниками обстоятельств не поступало. Также неизвестно, начата ли официальная проверка по данному случаю.