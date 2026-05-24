24 Мая 2026, 10:25
7 090
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Дурлештах бабушка нашла 17-летнего внука мертвым: умер от остановки сердца
17-летний подросток скончался от остановки сердца. Инцидент был зарегистрирован вчера, 23 мая, утром в Дурлештах.
По данным оперативной группы, около 06:45 бабушка юноши сообщила властям о том, что обнаружила внука мертвым, передает deschide.md
Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов установили, что парень умер во сне, скорее всего, от остановки сердца.
Проводится расследование с целью выяснения всех обстоятельств.