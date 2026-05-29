29 Мая 2026, 18:04
В ДТП на Буюканах пострадала женщина
28-летняя женщина была доставлена в больницу после того, как автомобиль, которым она управляла, столкнулся с другим транспортным средством и перевернулся.
Пресс-секретарь полиции Кристина Талпэ сообщила, что 37-летний мужчина, управлявший автомобилем Lexus, столкнулся с автомобилем Renault, за рулем которого находилась 28-летняя женщина, передает tv8.md
После столкновения автомобиль Renault перевернулся. Женщину доставили в больницу для медицинского осмотра.
Правоохранительные органы заявляют, что все обстоятельства аварии еще предстоит установить.