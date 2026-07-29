В Чадыр-Лунге девушка упала с четвертого этажа и выжила.

Вечером 28 июля в Чадыр-Лунге спасатели пришли на помощь 21-летней девушке, которая упала с четвертого этажа жилого дома.

Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), вызов в службу 112 поступил в 23:53.

По предварительным данным, девушка выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома №73 по улице Чкалова. После падения она оказалась на крыше пристройки, находящейся на уровне первого этажа, она не смогла самостоятельно выбраться.

На место оперативно прибыли спасатели и пожарные подразделения ГИЧС из Чадыр-Лунги. Они безопасно спустили пострадавшую с крыши и передали ее бригаде скорой помощи.

Девушку доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливают компетентные органы.

По данным ГИЧС, с начала 2026 года спасатели оказали помощь и спасли 1473 человека в различных чрезвычайных ситуациях.