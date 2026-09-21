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21 Сентября 2026, 21:36
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В Бричанском районе автомобиль насмерть сбил подростка на самокате

Полиция получила сообщение о тяжелом ДТП, произошедшем на выезде из населенного пункта Коржеуцы.

В Бричанском районе автомобиль насмерть сбил подростка на самокате.
В Бричанском районе автомобиль насмерть сбил подростка на самокате.

По предварительной информации, автомобиль Volkswagen сбил несовершеннолетнего в возрасте примерно 14–15 лет, который ехал на самокате. После столкновения автомобиль врезался в дерево на обочине дороги.

К сожалению, подросток скончался на месте до приезда скорой помощи.

Водитель скрылся с места ДТП, бросив автомобиль. В настоящее время полиция принимает меры для установления его личности и местонахождения.

Все обстоятельства аварии устанавливаются. По факту происшествия начат уголовный процесс.

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