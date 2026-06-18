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rupor.md logorupor
18 Июня 2026, 12:46
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В больнице Аланьи скончался 51-летний турист из Молдовы

Гражданин Молдовы умер на турецком курорте в провинции Анталья после того, как ему внезапно стало плохо возле бассейна.

В больнице Аланьи скончался 51-летний турист из Молдовы.
В больнице Аланьи скончался 51-летний турист из Молдовы.

Об этом сообщают турецкие государственные СМИ со ссылкой на местные экстренные службы, передает rupor.md

Несчастный случай произошел в курортном поселке Окурджалар в районе Аланьи, где 51-летний мужчина отдыхал вместе со своей семьей. Он загорал на шезлонге, когда его самочувствие резко ухудшилось. Сотрудники гостиницы сразу вызвали скорую помощь, медики оказали пострадавшему первую помощь и экстренно доставили его в государственную больницу соседнего города Манавгата.

Как передает информационное агентство Anadolu Ajansı, несмотря на все усилия врачей, спасти нашего соотечественника не удалось. 

Турецкая жандармерия уже начала расследование, а тело направили в Институт судебной медицины Антальи для проведения экспертизы и установления точной причины смерти.

Источник
rupor.md logorupor
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