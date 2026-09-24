В Бельцах BMW перевернулся на крышу после ДТП: 5 человек госпитализированы.

Пять человек, в том числе несовершеннолетняя, были доставлены в больницу после аварии, произошедшей в среду, 23 сентября, в Бельцах.

По данным полиции, предварительно, 54-летний водитель Skoda Octavia при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся боковой частью автомобиля с BMW X5, которым управлял 33-летний мужчина, двигавшийся во встречном направлении, пишет realitatea.md

После столкновения водитель BMW не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Среди пострадавших — 17-летняя пассажирка Skoda Octavia, получившая различные травмы.

Оба водителя были трезвыми. Полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств аварии.