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Point.md logoPoint
16 Сентября 2026, 18:23
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В Бельцах 76-летняя женщина передала мошенникам более 1 млн леев

За последние 24 часа полиция не зарегистрировала новых случаев телефонного мошенничества, что вновь подтверждает важность информированности, бдительности и оперативного реагирования на попытки обмана.

В Бельцах 76-летняя женщина передала мошенникам более 1 млн леев.
В Бельцах 76-летняя женщина передала мошенникам более 1 млн леев.

В то же время в полицию поступили сообщения о двух случаях мошенничества, совершённых ранее в муниципии Бельцы. Потерпевшие сообщили о произошедшем только сейчас. Общая сумма ущерба составила 1 517 863 лея.

Один из случаев произошёл в период с 17 июля по 9 сентября этого года. 76-летней женщине позвонили неизвестные, которые сначала представились сотрудниками компании Moldcell, а затем — представителями структуры, ответственной за предотвращение и борьбу с отмыванием денег.

Под предлогом проверки происхождения денежных средств злоумышленники, предположительно, ввели женщину в заблуждение и, злоупотребив её доверием, убедили передать через курьера 1 007 863 лея.

По предварительной информации, эти деньги были сбережениями потерпевшей и средствами, полученными от продажи квартиры.

Кроме того, полицейским удалось предотвратить ещё 48 попыток мошенничества до того, как потерпевшим был причинён материальный ущерб.

Полиция напоминает: мошенники используют различные предлоги и представляются сотрудниками известных учреждений или компаний, чтобы завоевать доверие жертв. Под различными предлогами они пытаются получить деньги, банковские данные или другую конфиденциальную информацию.

Если вам поступил подозрительный звонок или вы стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 112.

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