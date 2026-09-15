В аэропорту Кишинева пресекли контрабанду сигарет и анаболиков.

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва совместно с пограничными полицейскими пресекли две попытки незаконного перемещения товаров через таможенную границу.

Первый случай был выявлен в результате проверки багажа пассажиров рейса Кишинёв — Франкфурт. В багаже 22-летнего гражданина США обнаружили 197 пачек сигарет, не задекларированных таможенным органам, передает customs.gov.md

Второй случай был зафиксирован при таможенном досмотре транзитной посылки, отправленной физическим лицом из Украины и предназначенной получателю в Израиле. В ходе проверки выяснилось, что содержимое почтового отправления было задекларировано недостоверно. В посылке находились 25 ампул с анаболическими веществами — препаратами, запрещёнными к пересылке международными почтовыми отправлениями.

В результате товары были изъяты и подлежат конфискации. Сотрудники Таможенной службы продолжают расследование обоих случаев для привлечения причастных лиц к административной ответственности.