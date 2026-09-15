theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
customs.gov.md logocustoms
15 Сентября 2026, 17:56
4 355
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В аэропорту Кишинева пресекли контрабанду сигарет и анаболиков

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва совместно с пограничными полицейскими пресекли две попытки незаконного перемещения товаров через таможенную границу.

В аэропорту Кишинева пресекли контрабанду сигарет и анаболиков.
В аэропорту Кишинева пресекли контрабанду сигарет и анаболиков.

Первый случай был выявлен в результате проверки багажа пассажиров рейса Кишинёв — Франкфурт. В багаже 22-летнего гражданина США обнаружили 197 пачек сигарет, не задекларированных таможенным органам, передает customs.gov.md

Второй случай был зафиксирован при таможенном досмотре транзитной посылки, отправленной физическим лицом из Украины и предназначенной получателю в Израиле. В ходе проверки выяснилось, что содержимое почтового отправления было задекларировано недостоверно. В посылке находились 25 ампул с анаболическими веществами — препаратами, запрещёнными к пересылке международными почтовыми отправлениями.

В результате товары были изъяты и подлежат конфискации. Сотрудники Таможенной службы продолжают расследование обоих случаев для привлечения причастных лиц к административной ответственности.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
customs.gov.md logocustoms
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте