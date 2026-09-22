22 Сентября 2026, 23:37
3 412
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
Умер известный кишинёвский ресторатор Николай Кирошка.
Умер известный кишинёвский ресторатор Николай Кирошка
Основатель знаменитого ресторана La Taifas скончался на 61-м году жизни.
"Ресторан традиционной молдавской кухни La Taifas был визитной карточкой Кишинёва и всей республики. Такого борща и плацинд больше нигде не сыскать. У него в гостях всегда было по-особенному тепло, уютно, невероятно вкусно и по-молдавски душевно", - пишут близкие Николая в соцсетях.
Причина смерти не уточняется.