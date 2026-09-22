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22 Сентября 2026, 23:37
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Умер известный кишинёвский ресторатор Николай Кирошка

Основатель знаменитого ресторана La Taifas скончался на 61-м году жизни.

Умер известный кишинёвский ресторатор Николай Кирошка.
Умер известный кишинёвский ресторатор Николай Кирошка.

"Ресторан традиционной молдавской кухни La Taifas был визитной карточкой Кишинёва и всей республики. Такого борща и плацинд больше нигде не сыскать. У него в гостях всегда было по-особенному тепло, уютно, невероятно вкусно и по-молдавски душевно", - пишут близкие Николая в соцсетях.

Причина смерти не уточняется.

Умер известный кишинёвский ресторатор Николай Кирошка

Умер известный кишинёвский ресторатор Николай Кирошка

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