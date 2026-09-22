Умер известный кишинёвский ресторатор Николай Кирошка.

Основатель знаменитого ресторана La Taifas скончался на 61-м году жизни.

"Ресторан традиционной молдавской кухни La Taifas был визитной карточкой Кишинёва и всей республики. Такого борща и плацинд больше нигде не сыскать. У него в гостях всегда было по-особенному тепло, уютно, невероятно вкусно и по-молдавски душевно", - пишут близкие Николая в соцсетях.

Причина смерти не уточняется.