26 Мая 2026, 19:15
Украинец с долгом по алиментам в размере €22 700 пытался за $5 000 сбежать в Молдову

Житель Киевской области пытался за взятку проехать в Молдову через пункт пропуска Маяки-Удобное-Паланка. Мужчину не выпускали из Украины из-за огромного долга по алиментам, который превышает миллион гривен (около 22 700 евро).

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, ограничение на выезд обнаружилось во время проверки документов на границе. Чтобы пограничники закрыли на это глаза, 62-летний нарушитель предложил военнослужащему 5 тысяч долларов США, передает rupor.md

Офицер от денег отказался и сразу вызвал оперативную группу. Теперь на должника завели уголовное дело за попытку подкупа должностного лица.

