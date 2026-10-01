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unimedia.info logounimedia
1 Октября 2026, 09:51
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У здания президентуры в Кишиневе произошло ДТП: автомобиль перевернулся на бок

Автомобиль перевернулся в результате ДТП, произошедшего утром 1 октября на бульваре Штефана чел Маре, напротив здания президентуры. На этом участке образовалась пробка, движение затруднено.

У здания президентуры в Кишиневе произошло ДТП: автомобиль перевернулся на бок.
У здания президентуры в Кишиневе произошло ДТП: автомобиль перевернулся на бок.

Согласно кадрам, опубликованным в соцсетях, на месте происшествия работают два экипажа полиции, пишет unimedia.info

По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем Audi врезалась сзади в автомобиль марки Skoda. В результате вторую машину рикошетом отбросило в Ford. В то же время Audi перевернулась на бок  и задела еще один автомобиль - Honda. В результате ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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