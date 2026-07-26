26 Июля 2026, 09:24
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У села Столничень 17-летняя девушка погибла, врезавшись на квадроцикле в столб
Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло накануне вечером около 22:00 у села Столничень.
Сообщается, что в результате аварии погибла 17-летняя девушка.
По предварительным данным, она управляла квадроциклом марки Viper и двигалась по региональной дороге из села Столничень. В какой-то момент она не справилась с управлением, съехала с проезжей части и на высокой скорости врезалась в электрический столб.
От полученных травм девушка скончалась на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Кроме того, полицейским предстоит установить, при каких обстоятельствах несовершеннолетняя получила квадроцикл и кто разрешил ей управлять транспортным средством.