У села Столничень 17-летняя девушка погибла, врезавшись на квадроцикле в столб.

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло накануне вечером около 22:00 у села Столничень.

Сообщается, что в результате аварии погибла 17-летняя девушка.

По предварительным данным, она управляла квадроциклом марки Viper и двигалась по региональной дороге из села Столничень. В какой-то момент она не справилась с управлением, съехала с проезжей части и на высокой скорости врезалась в электрический столб.

От полученных травм девушка скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, полицейским предстоит установить, при каких обстоятельствах несовершеннолетняя получила квадроцикл и кто разрешил ей управлять транспортным средством.