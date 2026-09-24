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24 Сентября 2026, 09:01
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У Mercedes оторвало двигатель после удара о столб на выезде из Кишинёва

Серьёзная авария произошла на выезде из Кишинёва в направлении Ставчен, возле торгового центра Metro.

У Mercedes оторвало двигатель после удара о столб на выезде из Кишинёва.
У Mercedes оторвало двигатель после удара о столб на выезде из Кишинёва.

По предварительной информации, автомобиль Mercedes врезался в столб. Удар был настолько сильным, что у машины оторвало двигатель и колёса.

В результате ДТП также был повреждён светофор на перекрёстке возле Metro. В настоящее время он не работает.

За рулем находился 22-летний водитель. 

Он проигнорировал требование патрульного экипажа остановиться и нажал на газ. В результате не справился с управлением, машину занесло, и она на большой скорости врезалась в столб и светофор. Водитель в больнице.

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