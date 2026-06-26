Трое детей утонули в водоемах Молдовы за сутки: спасатели бьют тревогу.

В водоемах Молдовы за последние 24 часа погибли трое несовершеннолетних. Об этом сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС), призывая родителей к максимальной ответственности в летний период.

Первый трагический случай произошел в 20:56 в Дрокиевском районе. Несколько девочек зашли искупаться в пруд возле села Окюл Алб, и в какой-то момент 10-летний ребенок начал тонуть. Находившийся поблизости друг попытался помочь, но смог лишь найти и вытащить на берег уже безжизненное тело девочки, передает rupor.md

Спустя всего 12 минут, в 20:44, похожая беда случилась в Ниспоренском районе около села Солтэнешть. Двое 17-летних парней пришли к пожарному водоему-накопителю, где один из них поскользнулся и упал в воду. Его товарищ не умел плавать, поэтому побежал звать на помощь местных жителей.

Сельчане достали юношу из воды еще до приезда спасателей, но реанимация не помогла — врачи констатировали смерть подростка. Компетентные органы сейчас выясняют все обстоятельства этих происшествий.

Ранее сообщалось, что в озере в Сороках утонула 13-летняя девочка. Она находилась у озера со своим младшим братом без присмотра взрослых.

Специалисты ГИЧС отмечают, что чаще всего дети и подростки тонут в рабочие дни, когда отправляются на водоемы без присмотра взрослых. В связи с этим спасатели напоминать, что отпускать несовершеннолетних к воде одних категорически запрещено.

Для отдыха следует выбирать только специально обустроенные пляжи со спасательными станциями и полностью избегать купания в неблагоустроенных озерах, прудах или технических резервуарах.