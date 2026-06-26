theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
26 Июня 2026, 13:36
1 079
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трое детей утонули в водоемах Молдовы за сутки: спасатели бьют тревогу

В водоемах Молдовы за последние 24 часа погибли трое несовершеннолетних. Об этом сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС), призывая родителей к максимальной ответственности в летний период.

Трое детей утонули в водоемах Молдовы за сутки: спасатели бьют тревогу.
Трое детей утонули в водоемах Молдовы за сутки: спасатели бьют тревогу.

Первый трагический случай произошел в 20:56 в Дрокиевском районе. Несколько девочек зашли искупаться в пруд возле села Окюл Алб, и в какой-то момент 10-летний ребенок начал тонуть. Находившийся поблизости друг попытался помочь, но смог лишь найти и вытащить на берег уже безжизненное тело девочки, передает rupor.md

Спустя всего 12 минут, в 20:44, похожая беда случилась в Ниспоренском районе около села Солтэнешть. Двое 17-летних парней пришли к пожарному водоему-накопителю, где один из них поскользнулся и упал в воду. Его товарищ не умел плавать, поэтому побежал звать на помощь местных жителей. 

Сельчане достали юношу из воды еще до приезда спасателей, но реанимация не помогла — врачи констатировали смерть подростка. Компетентные органы сейчас выясняют все обстоятельства этих происшествий.

Ранее сообщалось, что в озере в Сороках утонула 13-летняя девочка. Она находилась у озера со своим младшим братом без присмотра взрослых.

Специалисты ГИЧС отмечают, что чаще всего дети и подростки тонут в рабочие дни, когда отправляются на водоемы без присмотра взрослых. В связи с этим спасатели напоминать, что отпускать несовершеннолетних к воде одних категорически запрещено. 

Для отдыха следует выбирать только специально обустроенные пляжи со спасательными станциями и полностью избегать купания в неблагоустроенных озерах, прудах или технических резервуарах.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте