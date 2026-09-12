Три автомобиля столкнулись в Рышканском районе: есть пострадавшие.

ДТП произошло на трассе М5 возле села Корлэтень Рышканского района.

В 11:02 в полицию поступило сообщение о ДТП с участием трех автомобилей — Hyundai, Volkswagen и Nissan, пишет realitatea.md

По предварительной информации, в результате столкновения пострадали два человека. По данным источников, речь идет об отце и сыне.



