12 Сентября 2026, 12:37
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Три автомобиля столкнулись в Рышканском районе: есть пострадавшие.
Три автомобиля столкнулись в Рышканском районе: есть пострадавшие
ДТП произошло на трассе М5 возле села Корлэтень Рышканского района.
В 11:02 в полицию поступило сообщение о ДТП с участием трех автомобилей — Hyundai, Volkswagen и Nissan, пишет realitatea.md
По предварительной информации, в результате столкновения пострадали два человека. По данным источников, речь идет об отце и сыне.