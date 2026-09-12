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realitatea.md logorealitatea
12 Сентября 2026, 12:37
20 271
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Три автомобиля столкнулись в Рышканском районе: есть пострадавшие

ДТП произошло на трассе М5 возле села Корлэтень Рышканского района.

Три автомобиля столкнулись в Рышканском районе: есть пострадавшие.
Три автомобиля столкнулись в Рышканском районе: есть пострадавшие.

В 11:02 в полицию поступило сообщение о ДТП с участием трех автомобилей — Hyundai, Volkswagen и Nissan, пишет realitatea.md

По предварительной информации, в результате столкновения пострадали два человека. По данным источников, речь идет об отце и сыне.


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Источник
realitatea.md logorealitatea
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