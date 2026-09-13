Toyota вылетела с трассы под Страшенами: пострадала семья с 6-летней девочкой
Семья с 6-летним ребенком попала в больницу после того, как автомобиль, в котором они находились, съехал с дороги и оказался в водоотводном канале недалеко от Фэгурен, Страшенского района.
Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии, а у 39-летнего мужчины алкотестер показал 0,85 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Полиции предстоит установить, кто находился за рулем в момент аварии, а также все обстоятельства произошедшего.
«Полицейские Страшен устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего около 02:00 недалеко от населенного пункта Фэгурены. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota RAV4 по пока не установленным причинам потерял управление, съехал с трассы и оказался в кювете.
В результате аварии 39-летний мужчина, его 37-летняя жена и их 6-летняя дочь с различными травмами были доставлены в больницу. Девочка находится в тяжелом состоянии.
39-летнего мужчину проверили на алкоголь. Алкотестер показал концентрацию 0,85 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. У женщины взяли образцы крови для определения уровня алкоголя.
В то же время полиции предстоит установить, кто находился за рулем автомобиля в момент ДТП, а также все остальные обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении правоохранителей.