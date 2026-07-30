Таможенники задержали разыскиваемого Финляндией гражданина Молдовы.

36-летний гражданин Молдовы, которого разыскивали власти Финляндии по подозрению в совершении преступлений сексуального характера, был задержан в пункте пропуска «Скулень».

Мужчина прибыл на пограничный контроль на автомобиле с молдавскими регистрационными номерами, передает realitatea.md

«Во время пограничного контроля наши сотрудники установили, что в отношении мужчины властями Финляндии был выдан европейский ордер на арест, а также опубликовано уведомление Интерпола, поскольку он находится под следствием по делу о преступлениях сексуального характера. Мужчина был передан оперативной группе Инспектората полиции жудеца Яссы для принятия предусмотренных законом мер», — сообщили в Пограничной полиции Румынии.