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realitatea.md logorealitatea
30 Июля 2026, 21:22
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Таможенники задержали разыскиваемого Финляндией гражданина Молдовы

36-летний гражданин Молдовы, которого разыскивали власти Финляндии по подозрению в совершении преступлений сексуального характера, был задержан в пункте пропуска «Скулень».

Таможенники задержали разыскиваемого Финляндией гражданина Молдовы.
Таможенники задержали разыскиваемого Финляндией гражданина Молдовы.

Мужчина прибыл на пограничный контроль на автомобиле с молдавскими регистрационными номерами, передает realitatea.md

«Во время пограничного контроля наши сотрудники установили, что в отношении мужчины властями Финляндии был выдан европейский ордер на арест, а также опубликовано уведомление Интерпола, поскольку он находится под следствием по делу о преступлениях сексуального характера. Мужчина был передан оперативной группе Инспектората полиции жудеца Яссы для принятия предусмотренных законом мер», — сообщили в Пограничной полиции Румынии.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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