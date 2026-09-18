18 Сентября 2026, 09:49
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Смертельное ДТП в Садаклии попало на камеры видеонаблюдения.
Смертельное ДТП в Садаклии попало на камеры видеонаблюдения
Смертельное ДТП, произошедшее 16 сентября в селе Садаклия Бессарабского района, попало на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как водитель на полной скорости сбивает женщину, после чего скрывается с места аварии, пишет unimedia.info
64-летняя женщина двигалась по краю проезжей части, когда ее сбил автомобиль. От полученных травм она погибла.
Водитель после аварии покинул место происшествия, однако позже добровольно сдался полиции. По имеющейся информации, это 26-летний мужчина. Его должны задержать на 72 часа.
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