theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
18 Сентября 2026, 09:49
15 249
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Смертельное ДТП в Садаклии попало на камеры видеонаблюдения

Смертельное ДТП, произошедшее 16 сентября в селе Садаклия Бессарабского района, попало на камеры видеонаблюдения.

Смертельное ДТП в Садаклии попало на камеры видеонаблюдения.
Смертельное ДТП в Садаклии попало на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как водитель на полной скорости сбивает женщину, после чего скрывается с места аварии, пишет unimedia.info

64-летняя женщина двигалась по краю проезжей части, когда ее сбил автомобиль. От полученных травм она погибла.

Водитель после аварии покинул место происшествия, однако позже добровольно сдался полиции. По имеющейся информации, это 26-летний мужчина. Его должны задержать на 72 часа.

Внимание! Видео 18+

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте