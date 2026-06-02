ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
ziua.md logoziua
2 Июня 2026, 16:18
Следовавший в Джурджулешты сухогруз попал в аварию на Дунае

На Дунае, в районе румынского города Тулча, произошёл речной инцидент с грузовым судном MV Prince Zafer под флагом Коморских островов.

Судно следовало по маршруту Одесса — Джурджулешты, когда во время прохождения изгиба реки возле Тулчи у него произошла поломка главного двигателя. Из-за технической неисправности сухогруз потерял управление и столкнулся с понтоном на левом берегу Дуная, сообщает ziua.md

В результате удара понтон затонул, а пришвартованная к нему лодка получила повреждения.

Власти сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, загрязнения реки не произошло.

«Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не зафиксировано. Судоходный канал также не заблокирован», — заявили представители Румынской морской администрации.

По данным местных СМИ, грузовое судно фактически перекрыло судоходный путь, однако сумело избежать столкновения с набережной, что позволило предотвратить более серьёзный материальный ущерб.

После инцидента судно встало на якорь в районе происшествия. В ближайшее время ему окажет помощь буксир администрации Нижнего Дуная.

Источник
ziua.md logoziua
