Следовавший в Джурджулешты сухогруз попал в аварию на Дунае.

Судно следовало по маршруту Одесса — Джурджулешты, когда во время прохождения изгиба реки возле Тулчи у него произошла поломка главного двигателя. Из-за технической неисправности сухогруз потерял управление и столкнулся с понтоном на левом берегу Дуная, сообщает ziua.md

В результате удара понтон затонул, а пришвартованная к нему лодка получила повреждения.

Власти сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, загрязнения реки не произошло.

«Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не зафиксировано. Судоходный канал также не заблокирован», — заявили представители Румынской морской администрации.

По данным местных СМИ, грузовое судно фактически перекрыло судоходный путь, однако сумело избежать столкновения с набережной, что позволило предотвратить более серьёзный материальный ущерб.

После инцидента судно встало на якорь в районе происшествия. В ближайшее время ему окажет помощь буксир администрации Нижнего Дуная.