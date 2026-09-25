Скончалась 6-летняя девочка, пострадавшая в ДТП у Страшен.

По данным полиции, за рулем автомобиля находилась мать ребенка, у которой обнаружили 1,35 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Девочка скончалась 24 сентября в больнице, сообщает unimedia.info

Авария произошла возле Фэгурен, Страшенского района. Автомобиль, в котором находилась семья с 6-летним ребенком, перевернулся. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Изначально полиция сообщала, что 39-летний мужчина, находившийся в автомобиле, был проверен на алкоголь — результат составил 0,85 мг/л в выдыхаемом воздухе. Тогда правоохранители еще должны были установить, кто находился за рулем в момент аварии, а также выяснить все обстоятельства произошедшего.