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deschide.md logodeschide
26 Сентября 2026, 18:45
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Разыскиваемого во Франции за кражи молдаванина задержали на границе Румынии

Румынские пограничники задержали 35-летнего гражданина Молдовы, которого разыскивали французские власти по подозрению в совершении краж и создании организованной преступной группы.

Разыскиваемого во Франции за кражи молдаванина задержали на границе Румынии.
Разыскиваемого во Франции за кражи молдаванина задержали на границе Румынии.

Мужчина прибыл на пограничный пункт утром 26 сентября, около 03:10. Он находился за рулём автомобиля премиум-класса, передает deschide.md

Во время проверки документов пограничники установили, что 22 сентября французские власти объявили его в розыск.

Согласно данным Пограничной полиции Румынии, мужчина разыскивается в связи с преступлениями, связанными с кражами и созданием организованной группы, совершёнными на территории Франции.

Задержанного передали сотрудникам Службы уголовных расследований Инспектората полиции уезда Галац для продолжения предусмотренных законом процедур.

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Источник
deschide.md logodeschide
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