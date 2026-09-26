Разыскиваемого во Франции за кражи молдаванина задержали на границе Румынии.

Румынские пограничники задержали 35-летнего гражданина Молдовы, которого разыскивали французские власти по подозрению в совершении краж и создании организованной преступной группы.

Мужчина прибыл на пограничный пункт утром 26 сентября, около 03:10. Он находился за рулём автомобиля премиум-класса, передает deschide.md

Во время проверки документов пограничники установили, что 22 сентября французские власти объявили его в розыск.

Согласно данным Пограничной полиции Румынии, мужчина разыскивается в связи с преступлениями, связанными с кражами и созданием организованной группы, совершёнными на территории Франции.

Задержанного передали сотрудникам Службы уголовных расследований Инспектората полиции уезда Галац для продолжения предусмотренных законом процедур.