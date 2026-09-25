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Point.md logoPoint
25 Сентября 2026, 14:24
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Полиция задержала кишинёвца по подозрению в серии краж из ломбардов

40-летний житель Кишинёва был задержан сотрудниками инспектората полиции сектора Центр. Его подозревают в совершении трёх краж и одного грабежа. Причинённый ущерб оценивается примерно в 128 000 леев.

Полиция задержала кишинёвца по подозрению в серии краж из ломбардов.
Полиция задержала кишинёвца по подозрению в серии краж из ломбардов.

По данным следствия, подозреваемый действовал в нескольких ломбардах столицы, где, пользуясь невнимательностью сотрудников, похищал золотые украшения, после чего скрывался с места преступления.

В результате специальных розыскных мероприятий и следственных действий полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождение.

Также было установлено, что похищенные вещи вскоре после совершения преступлений продавались.

Мужчину задержали на 72 часа.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства, проверить возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и возместить причинённый ущерб.

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