rupor.md
29 Мая 2026, 21:00
13
Полиция Кишинева задержала с поличным вора, обокравшего столичный магазин

В столичном секторе Буюканы сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования (БПОР) задержали с поличным 34-летнего мужчину по подозрению в совершении кражи.

По данным следствия, подозреваемый находился в помещении одного из магазинов. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, он похитил из кассы денежные средства. Общий ущерб от его действий превысил 23 000 леев, передает rupor.md

На данный момент мужчина задержан на 72 часа. Правоохранительные органы и прокуратура сектора Буюканы возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства происшествия.

