Полиция ищет вандалов, которые повредили городское имущество в подземном переходе.

Примэрия Кишинёва сообщила, что благодаря системе видеонаблюдения были установлены лица, подозреваемые в повреждении муниципального имущества в подземном переходе на улице Чуфля, на пересечении с бульваром Штефана чел Маре.

По информации муниципальных властей, камеры зафиксировали момент, когда один из подозреваемых умышленно повредил камеру видеонаблюдения. Также на записи видно, как от стены перехода отваливаются плитки облицовки. В примэрии считают, что повреждение элементов отделки связано с действиями двух человек, попавших в объектив камер, а попытка вывести из строя систему видеонаблюдения подтверждает эту версию.

По данному факту муниципальные власти обратились в полицию. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также личности причастных для привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством.

В примэрии заверили, что все поврежденные элементы будут восстановлены в кратчайшие сроки, чтобы привести подземный переход в надлежащее состояние.



