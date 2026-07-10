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stiri.md logostiri
10 Июля 2026, 10:11
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Под Кишиневом произошло нападение: мужчину пытались похитить, его автомобиль сожгли

Вблизи Кишинева произошло предполагаемое разбойное нападение, в результате которого мужчина получил тяжелые травмы, а его автомобиль был сожжен. Ситуацию прокомментировал депутат Василе Костюк.

Под Кишиневом произошло нападение: мужчину пытались похитить, его автомобиль сожгли.
Под Кишиневом произошло нападение: мужчину пытались похитить, его автомобиль сожгли.

Об этом сообщил журналист Вадим Унгуряну, позднее ситуацию прокомментировал депутат Василе Костюк, обвинив власти в сокрытии информации, передает stiri.md

По словам Унгуряну, пострадавшим является зять бизнесмена Василия Гайджиу из Хынчешт. Как утверждает журналист, мужчину несколько человек заманили под предлогом сделки по покупке рапса. Вместе с подозреваемыми он приехал в район около города Сынжера, где на него было совершено нападение.

По информации Унгуряну, нападавшие надели мужчине на голову пакет и попытались его задушить. Пострадавшему удалось вырваться и скрыться, после чего злоумышленники подожгли его автомобиль.

Журналист также сообщил, что одной из версий следствия является попытка похищения с целью последующего вымогательства денег у бизнесмена.

Позже депутат Василе Костюк опубликовал видеообращение в социальных сетях, назвав произошедшее «бандитским нападением, как в 90-е годы».

По его словам, мужчину заманили на встречу с предполагаемыми покупателями и пытались заставить перевести деньги со своих банковских счетов. Костюк утверждает, что пострадавшему удалось спастись, однако сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Депутат также заявил, что автомобиль потерпевшего был сожжен, и обвинил Генеральный инспекторат полиции в том, что ведомство не сообщило общественности о случившемся.

«Почему вы замалчиваете этот случай? Почему о нем ничего не знает пресса? Почему не было опубликовано официальное сообщение?», — заявил Костюк, призвав провести тщательное расследование и принять меры по борьбе с преступностью.

На данный момент правоохранительные органы официально не прокомментировали эту информацию.

Источник
stiri.md logostiri
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