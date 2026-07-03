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stiri.md logostiri
3 Июля 2026, 16:24
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Пьяный и агрессивный мужчина устроил скандал в Кишиневском аэропорту

Мужчина был обездвижен Пограничной полицией в Международном аэропорту Кишинева после предполагаемого нападения на другого человека.

Пьяный и агрессивный мужчина устроил скандал в Кишиневском аэропорту.
Пьяный и агрессивный мужчина устроил скандал в Кишиневском аэропорту.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как человек бьет другого мужчину по голове, после чего вмешиваются сотрудники Пограничной полиции. Они валят его на землю и обездвиживают, сообщает stiri.md

По словам пресс-секретаря управления полиции Кишинева Кристины Талпэ, дело было зарегистрировано, и мужчина был доставлен в Инспекторат полиции Ботаники.

Источник
stiri.md logostiri
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