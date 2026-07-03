Пьяный и агрессивный мужчина устроил скандал в Кишиневском аэропорту.

Мужчина был обездвижен Пограничной полицией в Международном аэропорту Кишинева после предполагаемого нападения на другого человека.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как человек бьет другого мужчину по голове, после чего вмешиваются сотрудники Пограничной полиции. Они валят его на землю и обездвиживают, сообщает stiri.md

По словам пресс-секретаря управления полиции Кишинева Кристины Талпэ, дело было зарегистрировано, и мужчина был доставлен в Инспекторат полиции Ботаники.