3 Июля 2026, 16:24
35
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Пьяный и агрессивный мужчина устроил скандал в Кишиневском аэропорту
Мужчина был обездвижен Пограничной полицией в Международном аэропорту Кишинева после предполагаемого нападения на другого человека.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, как человек бьет другого мужчину по голове, после чего вмешиваются сотрудники Пограничной полиции. Они валят его на землю и обездвиживают, сообщает stiri.md
По словам пресс-секретаря управления полиции Кишинева Кристины Талпэ, дело было зарегистрировано, и мужчина был доставлен в Инспекторат полиции Ботаники.