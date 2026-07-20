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Point.md logoPoint
20 Июля 2026, 11:05
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Останки, найденные в Данченском озере, могут принадлежать матери и дочери

По данным источников, следователи установили предполагаемого подозреваемого, который после преступления покинул Молдову.

Останки, найденные в Яловенском районе, могут принадлежать матери и дочери.
Останки, найденные в Яловенском районе, могут принадлежать матери и дочери.

В деле об обнаружении человеческих останков в Данченском озере, в Яловенском районе, появились новые подробности. По информации источников Telegram-канала Ultima Oră, судебно-медицинская экспертиза установила, что найденные фрагменты тел принадлежат двум женщинам - предположительно матери и дочери.

Напомним, останки были обнаружены 12 июля на территории Данченского озера. Судмедэкспертиза завершилась 17 июля. Несмотря на выводы экспертов, личности погибших официально пока не установлены.

По данным источников, следователи выяснили, что сетка и проволока, в которые были упакованы останки, предположительно были приобретены в одном из магазинов на Центральном рынке Кишинева. Продавец рассказал, что в начале июня мужчина около 55 лет, ростом примерно 1,85 метра, худощавого телосложения, сначала купил две упаковки сетки, а спустя два дня - еще четыре. На вопрос о цели покупки он якобы ответил, что работает на свиноферме и собирается использовать сетку для испорченного мяса, предназначенного для кормления раков.

По информации источников, следователи установили личность предполагаемого подозреваемого. Сообщается, что он является гражданином Украины и после совершения предполагаемого преступления покинул территорию Молдовы, вылетев в Дублин через Международный аэропорт Кишинева.

В настоящее время расследование продолжается. Правоохранительные органы работают над официальной идентификацией погибших и сбором доказательств.

Официального подтверждения этой информации со стороны правоохранительных органов пока не поступало.

Останки, найденные в Данченском озере, могут принадлежать матери и дочери

Источник
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