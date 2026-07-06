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procuratura
6 Июля 2026, 13:30
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Около 180 операторов из Молдовы работали в украинском мошенническом кол-центре

Правоохранители ликвидировали деятельность крупного украинского мошеннического кол-центра. По данным следствия, в преступной схеме были задействованы около 180 операторов из Молдовы.

Около 180 операторов из Молдовы работали в украинском мошенническом кол-центре.
Около 180 операторов из Молдовы работали в украинском мошенническом кол-центре.

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), расследование проводится в рамках совместной следственной группы, созданной правоохранительными органами Молдовы, Румынии и Украины при поддержке Europol и Eurojust.

В воскресенье в Кишиневе и Новых Аненах прошли обыски с участием бойцов спецподразделения Fulger. Следователи изъяли доказательства, в том числе видеоролики с фальшивой рекламой, которые использовались для обмана потенциальных жертв.

По информации прокуратуры, участники схемы звонили клиентам банков в странах Европейского союза, преимущественно в Румынии, представляясь сотрудниками банковских служб безопасности. Под этим предлогом они убеждали людей предоставить доступ к мобильным банковским приложениям.

Получив доступ к счетам, злоумышленники переводили деньги на заранее подготовленные банковские счета, оформленные на подставных лиц. Часть средств также направлялась на счета криптовалютных бирж и онлайн-платформ для азартных игр, что позволяло скрыть следы преступления и затруднить отслеживание похищенных денег.

В прокуратуре подчеркнули, что проведенные обыски — лишь один из этапов расследования. Сейчас правоохранители изучают изъятые материалы, устанавливают организаторов, координаторов и других участников преступной сети, которая, по версии следствия, действовала сразу в нескольких странах.

Источник
procuratura
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